Tarifa plana per anar de copes

“Aquest és en Nick i és el seu aniversari. Som a The Bankers Draft, a Sheffield, taula 67. Sigueu generosos i envieu-li una beguda a través de l’apli”. Quan l’usuari @RoryMeep va enviar aquesta piulada la tarda del dimecres dia 20 poc s’imaginava què passaria a continuació. Abans, però, contextualitzem: The Bankers Draft és un pub que forma part de Weatherspoon, una cadena amb una gran presència al Regne Unit i Irlanda a través dels seus més de mil locals. El març passat va presentar The Weatherspoon App, una aplicació amb què els usuaris poden demanar una ronda al cambrer sense aixecar-se de la taula... o sense ni tan sols ser al local en qüestió.

Al cap d’uns minuts de la piulada, a la taula d’en Nick van començar a arribar les comandes que els tuitaires havien decidit enviar-li com a felicitació. Entreu al fil de la conversa i veureu la hilarant successió: cervesa sense alcohol, gots de llet, una bola de gelat, una copa de vi prosecco, un plat de pèsols amb salses, un suc acompanyat d’un bol de ceba fregida... La conversa es va viralitzar ràpidament i a hores d’ara ja té 36.555 m’agrada, 13.346 retuits i 812 respostes. Gràcies, Twitter. En Nick no oblidarà mai el seu aniversari a The Bankers Draft.

Qui no descarrega no mama

Decideixo rastrejar com està el panorama a Espanya pel que fa a aquest tipus d’aplicacions: qlikBar (Múrcia, 2012-15), Camarer.ro (Madrid, 2013 - 14), MyOrder (Canàries, 2013-15)... Sembla poc probable, doncs, que aquestes mostres d’afecte i (mala) llet que va rebre en Nick es puguin reproduir a casa nostra; una opció alternativa és convèncer els amics perquè es descarreguin Bida, una apli catalana que té una tarifa plana de 9,99 €/mes que permet prendre’s una copa gratis al dia a qualsevol de la trentena de locals de Barcelona que hi estan adherits. Qui no es consola és perquè no vol; qui no descarrega no mama.