Retrobar amics i gaudir a taula del Pork&Tuna

Vaig conèixer el Daniel Pujal a les oficines de la revista Playboy ; ell n’era l’editor gràfic i jo vaig arribar-hi per acabar-ne sent el cap de redacció. Vam connectar instantàniament i tot just en farà quinze anys. Al Juan Navaza el devia conèixer de festa, però el clic va ser igual d’intens; aquí seguim i per molts anys. Coses de la vida (atrafegada) i de l’amistat (ferma però elàstica), ara no els veig tant com m’agradaria. Però ves per on que un dia em sona el mòbil: és el Dani que m’explica que està treballant en el grafisme d’un nou espai anomenat Pork&Tuna (passeig de Garcia Fària, 81; Barcelona), on la propietària vol reorientar-ne la proposta gastronòmica. “Se t’acut algú a qui pugui trucar?”, em pregunta. “Al meu amic Juan”, li contesto.

El Juaniyo és un dels socis de la plataforma de difusió/agència de comunicació gastronòmica Plateselector i he de reconèixer que en el moment de la trucada em va fer gràcia unir el destí de dos amics que al meu parer compartien una admirable voracitat per engegar projectes. Retrobar-me amb ells l’altre dia i escoltar-los parlar i debatre amb entusiasme sobre el present immediat del Pork&Tuna va ser una experiència molt bonica.

Delícies de proximitat

Tingueu ben clar, apreciats golafres, que no estaríeu llegint aquestes línies si l’emoció del connecting friends no hagués anat en paral·lel a allò que realment m’importa: menjar bé. I és aquí on emergeix la figura de la xef María Llinares, formada al Basque Culinary Center, bregada a l’Escaleta de Cocentània, prop d’Alcoi, i el Pangea de Monterrey, a Mèxic; i assistida ara a la cuina pel Christopher Wilson Bastos. Ha dissenyat una carta a base de platets que denoten amor pel producte de proximitat, un respecte compartit per l’enòleg Pedro Arenillas, encarregat d’anar maridant les (aparentment) senzilles delícies que vaig tastar. En destaco un suau i saborós gravlax de salmó amb remolatxa confitada i fonoll marinat, el picantet ceviche amb llet de tigre i tamarinde i un pork belly amb pastanagues baby i salsa hoisin que es desfeia gloriosament a la boca. Enhorabona, amics!