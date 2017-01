Prohibit reservar

Fa dies que tinc el dia d’avui encerclat al calendari. Després de mesos sense veure’ns, toca retrobar-me amb una colla que viu més fora que dins. I que curiosament tinc la sensació que vaig veure ahir mateix. Com que és un dia especial, el lloc també ha d’acompanyar. Bibiana, què ens recomanes? La pilota és a la meva teulada. Fa temps que em ronda pel cap provar el germà petit de l’Uma (sí, aquell restaurant que va començar de forma clandestina i en el qual els seus propietaris et reben com si fossis a casa seva). Doncs el Nobook és paret amb paret. I és la seva versió més punky i desenfadada. A més, els plats que ofereixen són adaptacions de street food d’arreu del món. Perfecte per a la cita internacional d’avui.

En entrar tots flipem, literalment. La cuina és oberta, completament taronja. Igual que els utensilis, el lavabo i els cambrers/cuiners. Aquí tothom fa de tot. El mateix que et serveix el plat l’has vist preparant-lo a la cuina. I sí, tots van vestits de taronja, com si fossin presidiaris. Diuen que perquè per a ells no hi ha millor condemna que cuinar. El seu xef és Mariano Citterio i el reconec de lluny perquè és l’únic que va vestit de blanc.

Com que som molts demanem gairebé tota la carta. Tots els plats ens deixen sense paraules, però la cua de bou combinada amb la dolçor d’una gofra o el ceviche amb xili groc són per al-lu-ci-nar. La barreja de sabors i la presentació cuidada al mil·límetre són els grans punts forts del Nobook. El nom tampoc és a l’atzar. No book = Sense reserves. Aquí qui corre vola, així que sigueu puntuals si voleu gaudir en persona d’aquest espectacle per al gust, però també per a la vista. Ah, i no us oblideu dels còctels. Pregunteu quin és el millor maridatge en funció de cada plat, perquè el sabor es multiplicarà x 1.000.000. Enjoy!