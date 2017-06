¿Plats vegans o el clàssic cap i pota?

A Cossetània Edicions o bé són uns catxondos o bé es preocupen per la meva salut. O tot plegat, cosa que els faria encara més adorables. Fa uns mesos van enviar a la redacció un exemplar de Batuts verds, el llibre sobre smoothies, llets vegetals i receptes amb polpa de Carla Zaplana, l’autora del bestseller mundial Sucs verds. El paquet anava a la meva atenció; era evident, doncs, que els cossetans volien que fes una saludable pausa entre tanta carn vermella per fer lloc als “aliments i les begudes que t’ajuden a netejar l’organisme i que nodreixen cada una de les teves cèl·lules: les fruites i els vegetals frescos”.

Casualitats de la vida, Batuts verds va entrar a Can Golafre uns dies després de la meva visita a Satoru Miyano, cuiner japonès reconvertit en terapeuta alternatiu a qui vaig acudir per intentar pal·liar els dolors crònics que pateixo arran de dos esquinços -un a cada turmell, no fos cas- que arrossego des de fa massa temps. El mestre Miyano em va recomanar dedicar una estoneta cada matí a preparar-me uns green smoothies ultraalcalinitzants i una estoneta cada vespre a moure el cul i estirar les meves rovellades extremitats.

Cap i pota vs. tofu

Divendres 16 de juny: cap batedora ha entrat encara a casa i tot just començo a suar la cansalada al gimnàs. Però els amics de l’editorial de Valls no perden la fe i m’acaben de fer arribar una de les seves últimes novetats: Cuina casolana vegana. 100 receptes sense cap ingredient d’origen animal presentades per Zaraida Fernández, una xef formada a París i bregada a l’equip de pastisseria de l’Àbac que, en adonar-se que la seva passió per la cuina era equiparable a la que sentia pels animals, va decidir no ingerir-ne ni cuinar-ne i obrir VegetArt Cuina Vegana al barri de Gràcia.

Em captiva el seu estimulant i gens proselitista text introductori i trobo que, més enllà del maleït tofu, hi ha receptes que podria introduir a la meva dieta setmanal sense problemes. Però, com veieu, tot això ho penso tot admirant el clàssic cap i pota del Gelida... No tinc remei.