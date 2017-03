Passat, present, futur

És el lloc on m’escapo quan necessito distància. Amb el món, la feina, la gent, les coses. Quan venen canvis importants. Quan haig de prendre decisions clau. L’Hostal Empúries té alguna cosa de màgic, tranquil, aïllat, decisiu per a aquests moments: és l’escapada perfecta, perquè sense estar molt lluny et permet aïllar-te de tot. Pensar, i actuar.

L’Hostal és molt més que un hotel. I el Restaurant Villa Teresita, molt més que un restaurant. Natura, paisatge, història i proximitat. I un hort d’on surten la majoria de vegetals que formen la carta del seu restaurant. Productes frescos, estacionals i ecològics. Com l’hummus amb què comencem l’àpat. Tan pur que encara respira terra; o la sopa d’enciam que adopta una textura que sembla impossible que hagi sortit de les fulles d’un vegetal; o l’amanida de bròquil i kale, cruixent i gustosa, ideal per a qualsevol vegà. I l’escórpora fregida, l’estrella de la casa: forquilla, ganivet, i a devorar. I per beure, vins naturals. Tirem pel dret amb l’Amant. Un vi blanc que podria no ser blanc. Un gust únic, estrany, fort. Irrepetible, però que repetiré.

Ens acabem l’ampolla i ens emportem les copes a primera línia de mar. Que bèstia que és. Que enorme. Que immens. Que clar que es veu tot aquí al davant. I al darrere, aquest lloc tan collonut que és l’hostal. Tan ben emmarcat. Tan ben adaptat a l’entorn. Reciclatge + energia renovable + materials naturals. Responsabilitat social i ecològica. El futur. Però també el present. I el passat: un hostal arran de mar construït per allotjar els primers arqueòlegs de la zona. I envoltats d’un paratge grecoromà. El millor lloc per treballar i relaxar-te sense tenir remordiments. A la terrassa, al restaurant, davant del mar. Aquí trobes la distància perfecta de tot allò de què t’has de separar.