Nova política? Política bruixa!

Trasbalsos al món de la comunicació (la televisiva i la ultraterrenal). Aquesta setmana han detingut la vident Pepita Vilallonga acusada d’estafar 300.000 euros en concepte de roaming a una dona que volia parlar amb l’esperit de sa mare. La primera reflexió és que si Vilallonga hagués aplicat el seu do vident, hauria fugit abans de la detenció. Dies després Telecinco, que ja havia revelat que Aramís Fuster era una superdotada amb un 146 de CI, va apostar per rellançar la seva carrera. Va capgirar el look de la bruixa al programa sobre miracles estètics Cámbiame. Amb una imatge presidencial pròpia de la Julia Louis-Dreyfuss de la sèrie Veep d’Armando Iannucci, Fuster va presentar-se en acabat al Sálvame declarant que volia fer política. No riguin. Si La Sexta va agafar uns politòlegs visionaris per promocionar Podemos, ¿per què Telecinco no pot fer el mateix amb Aramís? Ha nascut Salvemos? O tractant-se d’una vident potser estem parlant de Veremos?

La influència dels vidents en la política no és cap broma ni cap cosa del passat. Hitler va recolzar la seva victòria electoral en les prediccions electorals del popularíssim vident Erik Hanussen (que va acabar assassinat pels mateixos nazis en guanyar). Però també Churchill va contractar els serveis d’Aleister Crowley, el satanista més famós de la cultura pop.

No és cap secret la guerra descarnada i constant entre bruixots chavistes i antibolivarians reflectida en el fascinant llibre de David Placer Los brujos de Chavez,en què es diu que el mateix Fidel va utilitzar una brigada de babalawos (bruixots mayombe ) com a part d’elit de la seva diplomàcia ultracorpòria. Cert o fals, els polítics sempre han utilitzat vidents. Per què no es prova el contrari i que siguin els bruixots els que facin política? ¿Notaríem la diferència? ¿Pepita Vilallonga i Bárcenas no són, tots dos, mestres amb la màgia extracomptable?

Sigui com sigui, aquest 2017 haurem d’estar molt atents al més enllà. Ja és un mem mundial que la vident búlgara Baba Vanga (morta el 1996), que va profetitzar que el 43è president dels EUA seria negre, va assegurar que el número 44 (Trump) els portaria a una guerra civil. Tret que Aramís ho impedeixi...