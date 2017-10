La NBA que es menja al cor de Barcelona

“NBA Café Barcelona et convida a viure una experiència made in USA a l’únic restaurant NBA del món”. Rebre un correu així crida l’atenció, més si a mitjans dels anys 80 vas ser un marrec que jugava a bàsquet (Martinenc i Mas Guinardó; orgull de barri) i es passava les matinades de dissabte amb el nas clavat al televisor durant l’emissió de Cerca de las estrellas, mític programa de TVE sobre la lliga de bàsquet nord-americana presentat per l’inoblidable tàndem Ramón Trecet - Esteban Gómez.

He de reconèixer, però, que vaig presentar-me al número 120 de la Rambla de Barcelona amb una mosqueta xiuxiuejant-me a l’orella, ja que amb anterioritat havia sortit decebut d’altres experiències que utilitzaven l’esquer del made in USA. Però NBA Café Barcelona és una proposta de restauració que, més enllà de jugar la carta guanyadora de l’imaginari del millor bàsquet del món -retransmissió de partits en exclusiva, exposició d’equipament de jugadors com Patrick Ewing i els germans Gasol, zona fan amb jocs interactius, etcètera-, sedimenta la seva personalitat com a espai gastronòmic amb una carta que dinamita el concepte caduc (i gens saludable) de fast food americà.

Dos exemples perquè m’entengueu: els plats que més em van sorprendre van ser la NBA Café Salad de kale amb pollastre rostit, col xinesa, cirerols, bròquil poma, quinoa, pipes, cacauets i menta fresca, i el pollastre Bang Bang amb encenalls de cacauets, arròs basmati i una salsa de curri casolana. Què us sembla? Ah, voleu més acció? Teniu hamburgueses de vedella Black Angus, pastrami amb gruyère i cogombre, un Philly Cheese Steakgloriós o unes aletes de pollastre macerades 12 hores. MVP del local? Les costelles confitades a baixa temperatura i lacades a la graella amb salsa BBQ. All-Star Ribs!