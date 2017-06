Menjar una porqueria de les bones i cap al llit

Després d’un llarg dia de reunions només tinc ganes i forces d’una cosa: menjar una porqueria de les bones i ficar-me al llit. Perdre el món de vista. Fa dies que tothom en parla. Així que avui és EL dia de provar el Chicken Shop & Dirty Burger, el nou local que acaba d’obrir el Soho al costat de l’hotel.

Entro i m’agrada. Molt. L’ambientació és 100% americana i MOLT anys 50. Totxo a la vista, una barra eterna, taules blanques i cadires d’escai vermelles. Petit, fosc, amb personalitat. Música forta i cambrers molons. La carta es resumeix en un 3-3-3. Tres talls de pollastre (sencer, meitat i quart), tres tipus d’hamburguesa ( cheeseburguer, dirty bacon i dirty veggie ) i tres postres ( apple pie, brownie i lemon pie ). Necessiteu res més?

Va, doncs també hi ha 5 (que no 3) guarnicions de luxe per triar: patates fregides tallades a mà (sí, encara se’n troben!), amanida amb alvocat i vinagreta ( holly guacamole!), panotxa de blat de moro amb mantega d’all (!!!) i ceba entempura(petit pecat cruixent). I, a més, cerveses artesanes, còctels i milkshakes. Una fórmula clara: menjar fàcil, ràpid i bo.

Voleu valoracions concretes? El pollastre, tendre com el pa del dia i macerat amb salsa. Les hamburgueses, grosses, difícils d’agafar i més que completes. I, per a mi, el hit és la veggie ; per l’enorme portobello que hi ha al damunt. Les salses són casolanes i les postres són totalment handmade.

Aquí vens a fer-te un homenatge i a embrutar-te les mans. En entrar, una mescla d’olor de llenya, carbó i fusta et posa en situació. El producte és immillorable. Pollastres de corral de l’Empordà i vedella de Girona. I, per rematar-ho, els preus no poden ser més populars. Me’n vaig, però per tornar.u