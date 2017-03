MacGyver, acció exterior i trumpisme

No em preguntin ni el com ni el perquè, sisplau. Però el cas és que he vist la nova versió de la sèrie MacGyver que el seu productor original, Lee David Zlotoff, va presentar l'any passat. En aquesta versió el protagonista és Lucas Till, un actor amb un cap descomunalment gran i un carisma de mida nanològica.

Anem al tema. Un dels trets característics de MacGyver és que cada episodi passa en un lloc del món. Un subtítol posat sobre unes imatges d'arxiu ens n’informa: Tadjikistan, Lisboa, el sud de Sibèria... Passat aquest moment, veiem els nostres herois actuant als mateixos platós de cada episodi o a la rodalia d'on tenen l'estudi. Els dolents es divideixen en dos grups: rossos per fer de russos, alemanys i eslaus, i gent de pell fosca indefinida per anar des de Veneçuela fins a Indonèsia passant per Itàlia o el Iemen.

L'any 1983, en el zenit del primer mandat Reagan, apareix la sèrie Equip A. Va d'un grup de simpàtics mercenaris que arreglen problemes sense llegir jurisprudència. De tant en tant, sortien a l'exterior de la mateixa manera que en MacGyver. I, així, tenim aquell episodi mític en el qual els terroristes d'ETA viuen a la jungla i porten boina i bigoti mexicà. El primer any del segon mandat Reagan es va estrenar el MacGyver original. Aquest treballador de la Fundació Phoenix (institució tan opaca com el Palau) superava les externalitzacions industrials nord-americanes a base de clips, encenedors i cinta adhesiva.

El món que ensenyaven a la seva audiència aquestes sèries era molt senzill: a fora hi ha perills. Perills indeterminats. Terroristes sense causa definida, conflictes bromosos que només tenen un objectiu: atacar la llibertat i Amèrica. Aquesta visió d'un món hostil alhora que incomprensible es va dissoldre entre els plàcids anys 90 i la Guerra contra el Terrorisme de l'11-S (Homeland, 24, etc.).

Torna Reagan en forma de Trump i, curiosament, torna MacGyver. I a vegades hom té la sensació que Trump s'informa del que passa al planeta amb la sèrie: tant se val d'on siguis. Fora d'Amèrica tothom té la pell més fosca, l'ànima més fosca i el cervell més petit. I qualsevol ianqui d'origen cèltic amb un imperdible ho pot arreglar tot. Ai, mare.