L’antic plaer ara es diu ‘experiència’

L’altre dia vaig provar de comprar-me un d’aquests teclats sense fils per a una tauleta. Tot llegint les capses on hi havia escrites les virtuts del producte, vaig topar amb l’expressió “una mejor experiencia de escritura ” (en castellà, tot en castellà, esclar). Segons l’autor del text, aquella andròmina era capaç de produir-me experiències en lloc de simplement convertir els cops mecànics dels meus dits en senyals electrònics. I això no és més que un d’aquests eufemismes que el nou màrqueting ha imposat. Com passar d’amo a patró, després empresari i ara emprenedor.

Això de dir-ne experiència de fer qualsevol activitat quotidiana és idea de Morris Holbrook i Elizabeth Hirschman, que van escriure l’any 1981 un parell d’articles al Journal of Consumer Research en què parlaven de “l’aspecte experiencial del consum”.

Passejar, agafar la moto, fer un riu... Tot deixa de ser vida per passar a ser experiència. Experiència entesa com a estímul sedant immediat. L’antic plaer era íntim i gratuït. Ara esdevé experiència, comuna, quantificable i servida per la indústria.

Fa poc llegia al diari valencià La Veu aquest inquietant titular: “València Turisme formarà proveïdors d’experiències culturals ”. Ara mateix, mentre escric aquest article tot gaudint d’una “experiència d’escriptura”, em pregunto si tots nosaltres al Playsom encara periodistes o només proveïdors d’experiències culturals com aquells de València.

El filòsof italià Giorgio Agamben no va llegir pas Holbrook i, en el seu Infancia e historia, escriu que l’home contemporani “torna a la nit a casa seva extenuat per un munt d’esdeveniments sense que cap d’ells hagi esdevingut experiència”. I rebla: “Aquesta incapacitat per traduir-se en experiència és el que avui torna inaguantable com mai la vida quotidiana”.

El que ell entenia per experiència és clar: és aquell esdeveniment del qual som capaços d’extreure una lliçó, una moral o una memòria útil. Tot el contrari del que entenem avui. Per això trobes arreu estris que faciliten l’experiència d’escriptura però és tan insòlit que llegir un text et suposi una autèntica experiència vital transformadora. u