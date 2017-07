Just abans de l’apocalipsi

Benvolguts col·legues del planeta Vulcanet. Les meves primeres indagacions en relació a aquest desolat planeta el nom del qual era la Terra o The Earth (segons la zona on aterri la nau) són estranyes. Malgrat que l’ésser humà ha quedat desintegrat després de la col·lisió de 20.000 bombes H, he pogut descobrir la seva aparença física mitjançant la indagació en els seus servidors digitals, encara en funcionament malgrat el terrible Armageddon que els va deixar convertits en estàtues d’argila. Les meves primeres recerques m’han portat a una espècie d’àlbum planetari anomenat Instagram. La meva primera conclusió és la següent: en els últims anys abans de la catàstrofe els éssers humans van sofrir un virus que els empenyia a fer-se fotografies cada vuit hores, com si intuïssin la fi i pretenguessin eternitzar-se en un món binari. Segons les meves conclusions, les vides privades van deixar de ser-ho en l’última dècada terrestre abans de la seva apocalipsi. Els governants eren anomenats influencers. De la mateixa manera, els llavis d’aquests éssers van començar a mutar fins a formar una perfecta O, una estranya paràlisi facial que els afectava el rictus, una mutació que ells mateixos anomenaven selfie. Hom pot comprovar l’aparença dels éssers humans entrant en uns estranyíssims establiments anomenats sex shops on les nines i ninos inflables són representats amb la mateixa boca en forma d’O que els seus models Homo selfies. D’altra banda, afegeixo que he descobert un curiós ball de festeig sexual anomenat twerking, el qual intueixo que es practica des de fa milions d’anys. De la mateixa manera he descobert que van crear un robot anomenat CR7 i que Déu tenia molts noms, entre els quals Messi. L’himne planetari es deia Des-pa-ci-to i no me’l puc treure del cap. Fins aquí el meu primer informe. Demà aniré a un lloc anomenat biblioteca però m’hi jugo la vida que allà no hi trobaré res d’interessant.