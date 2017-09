Isla Tortuga, Un pla improvisat perfecte

El pla perfecte per diumenge: anar a veure l’expo d’Andy Warhol al CaixaForum, baixar caminant al centre, fer una cerveseta, passejar fins al Born, acabar Un libro para ellas de Bridget Christie, creuar fins al Port Vell, seure, badar, enfilar cap a la Ciutadella i parar a picar alguna cosa al recentment rebatejat Isla Tortuga: un restaurant ampli, gustós, amb molt rotllo, la cuina a la vista i un servei excel·lent. Una carta curta i variada i uns preus que et tempten a provar-ho tot: un tataki de tonyina, una tapa de croquetes, unes escarxofes fregides i unes empanades al vapor de salmó i gamba. Això, de primer. Per seguir amb un arròs de mar i una cassola de fricandó que són d’aixecar-se i aplaudir. A dalt de la cadira. Em queden pendents els tacos (de llagostins i de peix del dia) i un pastís de llimona que són l’excusa perfecta per tornar.

Ritme a la cuina i simpatia al servei. Criden l’atenció les ganes, la disponibilitat i l’amabilitat de tot el personal. Un 10 sobre 10. Quin gust. Quina meravella. Quina energia que donen a l’espai. L’Isla Tortuga és un lloc ideal per improvisar: informal, fàcil, fresc, amb una barreja de cuines on tothom pot ser feliç, i una ubicació perfecta: pràcticament davant del mar però sense patir les aglomeracions de la primera línia. Les finestres són generoses i et permeten veure i ser vist. La gent crida la gent i en menys de mitja horeta es posa a petar. Ara amb els de la dreta, ara amb els de l’esquerra. Ara entren uns coneguts i més enllà uns amics del barri. Com aquell qui no vol la cosa, hi hem entrat tres i acabem fent el cafè amb set persones més que posen la cirereta final al dinar perfecte. Perquè al final la vida passa al voltant de la taula. I com més gent hi hagi, millor.