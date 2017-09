Enzo Fontcuberta:“Molts nois transsexuals intenten ser mascles alfa però el món no només és això”

L’ambigúitat com a negoci

“Des del parvulari sabia que era un noi però no va ser fins als 22 anys que em vaig decidir a fer que em deixessin de tractar en femení i a demanar el canvi al DNI. Els anys previs jugava amb l’ambigüitat. Vestia com un nen però no semblava exactament un nen. M’anava aguantant així i no em vaig posicionar fins que ja no vaig poder més i vaig dir prou. L’ambigüitat suposa un desgast psicològic molt important. Vaig patir algun episodi d’odi quan estava als dos llocs, quan era ambigu. El rotllo queer és el que la gent porta pitjor”.

L’Enzo tenia clar des de petit que no era la Sònia. Tot i això, va optar per viure en la indefinició fins als 23 anys, quan va decidir llançar-se a YouTube per ajudar altres joves en la seva situació. Mentre busca la seva vocació professional, somia que el seu canal pugui servir per pagar operacions a altres joves transsexuals. Assegura que està en pau amb la Sònia: “El que he viscut abans em fa ser qui soc ara”.

Youtube com a aliat

“Després de prendre la decisió, no vaig perdre el temps. Al cap d’un mes ja l’hi havia dit a tothom i havia obert el meu canal de YouTube. Allà vaig descobrir molts canals de nois que havien fet el canvi i, sis mesos després, vaig decidir gravar un vídeo per donar informació als altres. Jo no retrato el meu canvi. Soc més de donar informació. No soc jo el protagonista sinó la informació. Jo només recomano l’ús de les xarxes a algunes persones. Sobre la meva vida, exposo només la part que crec que pot servir. Tinc amics que han explicat la seva situació i al final ho han acabat esborrant tot”.

La 'mascuinitat' com a destí

“Una de les coses que més em sobten després de començar a viure com a home són algunes coses que es donen per suposades. A l’hora d’actuar et planteges si hauries de fer-ho d’una manera o d’una altra perquè ara ets un noi. I no hauria de ser així. No s’ha de ser obligatòriament d’una manera o d’una altra. Hi ha homes més sensibles i hi ha homes que ho són menys. En el món dels nois transsexuals, molts intenten ser com els mascles alfa de Mujeres y hombres y viceversa, però el món no només és això. Hi ha moltes altres coses. M’agrada la faceta de revulsiu que va adherida als transsexuals”.