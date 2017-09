Casa Nova, el pa amb tomàquet ho fa tot més bo

Ocupa un lloc excepcional al bell mig del Born. Carrer del Rec cantonada amb el passeig del Born. El mític Sandwich & Friends ha donat pas a Casa Nova: un local que creua la modernitat amb la tradició i fa de la Barcelona de sempre la gran protagonista. I per això han recreat unes vitrines que homenatgen l’Almirall, unes columnes que et remeten al Marsella, una barra inspirada en el Paraigua; constants referències a la capital. Avui, les finestres estan obertes de bat a bat: total rendició al Born. La llum entra amb força, l’ambient del passeig es cola endins fins a l’última taula i entre els cambrers es respira alegria. És un restaurant familiar i de família: els socis són dos germans; la mare és autora d’alguns dels plats; el cap de sala és amic de la infància, i el cuiner -tot i que no de sang-, un més de la família.

Dinem en una taula alta, de cara al passeig. Croquetes, calamarsets amb ou, amanida Casa Nova, tàrtar de salmó i tataki de tonyina. Ah, i el hit a banda: un entrepà de calamarsets amb història. S’inspira en la primera cita entre el fundador del restaurant -el Sergi- i la seva dona. La història es remunta a un viatge a Madrid, on ella el va voler impressionar amb un bocata d’El Brillante de Atocha. Un clàssic entre els clàssics. La reacció del Sergi va ser contundent: està bé però seria millor amb pa amb tomàquet. I el resultat es pot tastar ara a Casa Nova: “L’hem millorat, no et diré res més”.

El dinar acaba amb una torrija amb gelat de crema catalana que torna a catalanitzar un clàssic de fora. Casa Nova aconsegueix trobar l’equilibri entre el local i el turista. I apunta a marcar una altra era després que tanqués fa un temps el Sandwich & Friends.u