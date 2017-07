Abaixar les revolucions abans de vacances

Apunt de començar les vacances, podem començar a abaixar les revolucions amb una escapadeta a Le Méridien Ra Beach Hotel & Spa. A primeríssima línia de mar de la platja del Vendrell, a 40 minuts de Barcelona. Coneguts per fer miracles amb tothom que hi passa. Diuen que Pau Casals o Gabriel García Márquez hi van fer estades per trobar inspiració. A més, el seu spa (i tots els tractaments que ofereixen) és quasi una experiència religiosa. El secret és basar-se en les tradicions centenàries d’Europa i del sud de l’Índia. Alguns dels seus tractaments també aprofiten els mateixos nutrients de l’aigua del mar. I la possibilitat de gaudir d’un massatge a la mateixa platja sota les mans dels seus terapeutes. Vaja, que tornes nou.

L’edifici és imponent. Situat a l’antic santuari de Sant Joan de Déu de 1929. Columnes, sostres altíssims i grans finestrals. El mar es veu des de qualsevol punt de l’hotel (fins i tot des del llit). Però per si tot això fos poc, la seva oferta gastronòmica està cuidada fins a l’últim detall. El D.O. és el restaurant més top que tenen. Cuina de la terra a base de productes ecològics de la mà del xef Jesús Caballero. El Beach Club és un altre rotllo. Situat al bell mig de la platja, ofereixen cuina mediterrània amb producte fresc i una àmplia selecció de còctels, caves i xampanys. I la nit es transforma en un chill-out amb música en directe i sessions de DJ.

A més acaben d’inaugurar Puro Gusto, una nova botiga de vins que ofereix un seguit d’activitats ideades per l’enòloga Judith Llop. Però si el que busqueu és una escapada en família, el Ra ofereix el programa Kids Club. Aquí tot és possible, només cal tancar els ulls, desitjar-ho molt fort, i descansar.u