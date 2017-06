Arròs negre, droga dura

El meu àlbum de fotos del Primavera Sound sempre comença, des de fa anys, amb alegres instantànies fetes a l’interior del restaurant Maians, al número 28 del carrer de Sant Carles de la Barceloneta. Els Dinars del Dijous del Primavera són el tradicional tret de sortida a tres dies de marató festivalera, un periple que cal encarar amb prou gasolina per no acabar plorant a les grades del Fòrum perquè les cames ja no et responen.

I no hi ha millor combustible que el que proporciona l’arròs negre del Maians: paella al bell mig de la taula -ideal per fer germanor-, gra perfecte i densament cobert per una tinta de sípia negríssima i de sabor profund, i un allioli que quan es fon amb l’arròs en transforma el color cap a una tonalitat de gris que faria embadalir el creador de Pantone. Una droga duríssima i legal. What else?

Gambes al brandi i ‘bulerías’

Abans de l’arròs negre, sempre obrim foc amb unes espectaculars gambes al brandi -que un company periodista va descriure enginyosament com “més addictives que el Demerol”-, uns musclos al vapor d’aquells que inviten a beure’s el suc a plaer -al festival farem coses pitjors, company- i un caçó adobat i arrebossat sense competència a Barcelona. Si tot això ho reguem amb vi blanc fresquet i divertit -confieu en el bon criteri de la casa-, entendreu la disbauxa que es desferma a taula quan per la porta entren, a ritme de bulería, els integrants de Los Porrinas -a la foto escortant la meva dona el dijous 23 de maig del 2013-, simpatiquíssim trio de flamenc indissociable de l’experiència Maians. Però sabeu què és el millor de tot plegat? Un índex RQP (relació qualitat-preu) imbatible.

Així doncs, potser encara sou a temps de fer una reserva per avui o demà, dissabte. Feu-me cas, pujareu la rampa primaveral ben rumberos i us passejareu pel Fòrum lluint amb orgull la clàssica llengua post arròs negre... I a Frank Ocean que el bombin!