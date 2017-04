Després d’una jornada intensiva de reunions al Soho House decideixo que vull acabar de passar el dia entre les seves quatre parets. I és que encara tinc pendent provar el Cecconi’s, el restaurant de la planta baixa de l’hotel on es respira més creativitat de la ciutat. Un clàssic de la cuina italiana que fins ara es podia provar a Londres (des del 1999), Miami, Hollywood, Istanbul i Berlín. I que per fi ha aterrat al passeig Colom de Barcelona.

El seu xef, l’Alessio Biangini, s’ha encarregat d’obrir totes les seus a escala mundial. I ara es troba a la que diu que és la seva ciutat preferida. Probablement per això moltes de les receptes tradicionals italianes estan adaptades amb productes d’aquí, com el carpaccio de gambes de Palamós o les cloïsses amb eriçons de mar i calçots. Però també s’hi troba producte 100% del nord d’Itàlia: burrata (formatge fresc a base de mozzarella i crema), bottarga (ous de peix salats i assecats), mozzarella de búfala (!!!, em sembla que no cal dir més) o la cervesa italiana Peroni.

El local és a-co-llo-nant. D’estil venecià, molt clàssic i molt modern a la vegada. El millor? La seva cuina oberta, les plantes, la barra, les làmpares i la LLUM que entra per les finestres. Una llum especial que només es troba quan un té el mar a quatre passes. Cominciamo? Em demano un tàrtar de tonyina i uns espaguetis amb tomàquet, chili i llagosta. El producte és d’allò més fresc. La pasta és al punt. I la salsa espectacular. Per acabar no me’n puc estar i demano un tiramisú. Si voleu saber com era, demaneu taula pel Cecconi’s aquesta mateixa nit. Us asseguro que no us decebrà. Ah! I els diumenges també podeu provar el seu brunch. Andiamo!