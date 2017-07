Amanides hawaianes i altres fusions

No fa gaire que tots els restaurants de moda de la ciutat han afegit un nou plat a la seva carta: els poke bowls. Amanides exòtiques que incorporen peix cru amb arròs i un grapat de toppings saludables: vegetals, fruita, soja i llavors. Directes des de la costa californiana, on són autèntics mestres a agafar el millor d’aquí i d’allà per acabar creant el seu propi segell. Si ets un fanàtic d’aquesta nova tendència foodie de menjar ràpid saludable (i hip ) t’encantarà The Hip Fish, un restaurant ideat per tres veneçolans que barregen a la perfecció el millor del poke hawaià amb el sushi japonès i el burrito mexicà: això ho he de provar.

Amb un cop de moto m’arribo a Gràcia. M’acosto a la Virreina, giro a l’esquerra, després a la dreta i voilà. El local és agradable. A l’entrada hi ha una barra des d’on preparen tots els plats. Ràpids, ordenats. Preparats per a les comandes per emportar. Les taules són de fusta, combinades amb sofàs negres d’escai. Trio el millor lloc (com sempre) i em porten la carta.

Em pregunto quin serà el resultat de barrejar aquests tres grans hits de la cuina internacional. M’aturo, ho analitzo de dalt a baix. El poke hawaià es transforma en els aclamats poke bowls amb una base de peix marinat i d’arròs. I elsushi i elburrito es fusionen per donar pas a un maki gegant de forma cilíndrica. Tot plegat opcions de take away crues, fresques i MOLT saludables. I és que salta a la vista que els bowls no podrien ser més complets: les proteïnes del peix, els hidrats de l’arròs i les vitamines i minerals de les verdures. Ah! I per beure la barreja també és explosiva: te matcha amb suc de fruita natural <3u