Això és estiu, això és vida!

L’última vegada que hi vaig anar va ser en un casament. Un dels bons, d’aquells que s’allarguen i que el dia següent només recordes vagament el que hi va passar. Tres mesos més tard i després que tothom en parli, hi torno: és el més semblant a una cabana al costat del mar. A dues passes del port, les taules de la terrassa estan col·locades com ho farien els vaixells d’un embarcament. El sol pica i es reflecteix a l’aigua. Tot plegat, fa molt estiu. Fa un vent que despentina: com si naveguéssim a alta mar rumb a Formentera, per exemple. Tot és de tons vermells i de fusta. Llums que cauen del sostre, canonades descobertes i cadires de vímet. Bonica estampa, no? Això és vida.

La responsable d’aquesta meravella és una interiorista que treballa per a Prada i Miu Miu. I es nota: és elegant però sense oblidar la seva ubicació. Entro, agafo la carta i de cop tinc més gana que mai: plats 100% mediterranis. Demano gambes, anxoves i seitons. Dues cervesetes ben fredes i surto a la terrassa. 250 metres quadrats que donen directament a la platja. Les vistes són les millors. Continuo amb un arròs de temporada: totalment al punt. De cocció i de gust. I, per acabar, la poma al forn amb vainilla, canyella, vi i anís. Tot plegat plats tradicionals perfectament executats. Directes d’entre Cadaqués i la costa valenciana, servits amb criteri en un dels millors hotspots de Barcelona.

El local és ple de barcelonins (sí, de veritat) i, OK, també d’alguns estrangers, però estrangers que saben molt bé on van. Perquè aquí no s’hi arriba per casualitat. Me n’havien parlat molt bé i no m’ha decebut. Tornaré, segur. Jo i segur que també tots els del meu voltant. u