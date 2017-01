“No et sabria dir gaire res del Donosti Sound perquè he passat els últims vint anys fora, però sí que crec que el clima i la geografia de Sant Sebastià ens emplaça a la indagació, a la introspecció”. Elena Setién ha tornat a la seva ciutat natal després de viure mitja vida fora, primer a Londres, formant-se com a violinista clàssica, després a Barcelona, estudiant música moderna, i finalment a Copenhaguen, on va descobrir el món del jazz i la improvisació. Ara, ironies de la vida, sembla que sigui nova, que comenci de zero, però resulta que a Dinamarca ja havia gravat cinc discos, un com a líder i quatre amb el duet Little Red Suitcase, pels quals va rebre diverses nominacions als Grammy danesos, sempre en la categoria de músiques improvisades. El seu segon disc en solitari, Dreaming of earthly things (2016), és la primera referència seva que ens arriba i, malgrat el regust de debut, demostra un magnífic domini de la veu i els arranjaments en 12 precioses composicions de pop de cambra. D'aquí molt poc, el 13 de gener, la podrem veure en directe al Marula Café de Barcelona.

+ Detalls Elena Setién al Marula Café 13 de gener Barcelona