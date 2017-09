La música nova que escoltaràs aquesta tardor

Un cop amainada la febre dels festivals, sembla que torna a arribar el moment de seure amb tranquil·litat a escoltar música gravada. És possible, fins i tot, que per a molts sigui l’hora de gaudir de discos apareguts durant l’estiu però que els viatges, les vacances o les terrasses han fet que passessin desapercebuts. Cody Chesnutt, Dan Auerbach, Katy Perry, Lorde o La Iaia van treure, al mes de juny, discos dignes de recuperar si encara no heu tingut l’oportunitat d’escoltar-los amb calma. Lana del Rey va publicar nou treball al mes de juliol i Randy Newman, King Gizzard & the Lizard Wizard, Queens of the Stone Age i The War on Drugs ho han fet a l’agost.

Els dos últims, apareguts el dia 25, estan clarament pensats per ser descoberts a la tardor. En el seu setè àlbum, Villains, els Queens of the Stone Age de Josh Homme (també membre d’Eagles of Death Metal) passen la densitat del seu característic stoner rock del desert pel sedàs del productor d’Amy Winehouse i Bruno Mars, Mark Ronson, amb un resultat addictiu. A deeper understanding, el quart disc d’estudi de The War on Drugs, ha sigut rebut amb crítiques molt favorables. Hi trobareu el típic rock atmosfèric d’Adam Granduciel, que no ha perdut el to de lletania del Dylan més introspectiu. Ideal per passar una tarda grisa veient com cauen les fulles seques des de la finestra.

Una tornada a traïció

El primer disc important aparegut al setembre és, però, el de LCD Soundsystem, un retorn que alguns fans han rebut com una autèntica traïció, ja que no es podien imaginar que el seu líder James Murphy pogués caure en la baixesa d’anunciar la retirada del grup amb un gran concert final al Madison Square Garden i, només cinc anys més tard, tornar a pujar als escenaris com si res per finalment tornar a gravar cançons noves. En qualsevol cas, American dream, el quart àlbum d’estudi del combo de Nova York, val la pena i sona com una ruta nocturna pels clubs underground de la ciutat dels gratacels.

Des de l’1 de setembre també es pot escoltar el nou disc dels clàssics de la música sintètica Orchestral Manoeuvres in the Dark, The punishment of luxury, o el dels postrockers escocesos Mogwai, Every country’s sun, amb producció de Dave Fridmann. I avui mateix, 8 de setembre, apareixen nous treballs de Tori Amos, Neil Young i The National en l’àmbit internacional. El de Young no és ben bé nou però sí inèdit: Hitchhiker es va enregistrar el 1976 i ara deixarà de ser el “disc perdut” del canadenc.

Però n’hi ha més: el dia 15 de setembre apareixeran nous àlbums de Foo Fighters, Ringo Starr, The Pains of Being Pure at Heart i Rostam (ex Vampire Weekend), i, el dia 22, de Van Morrison, Luna i Godspeed You! Black Emperor. Per al dia 29 s’esperen els de Shania Twain i Miley Cyrus, que ja ha avançat la peça titular del disc, Younger now, i, ja a l’octubre, publicaran nou material Benjamin Clementine, Liam Gallagher -que no veu el moment de reunir els Oasis-, Beck, Robert Plant i Destroyer. Reputation, de Taylor Swift, sortirà al novembre.

Dos clàssics del rock espanyol, Bunbury i Josele Santiago, treuen nou disc les pròximes setmanes, i Mariona Aupí, excantant de Fang, publica avui Le monde. També s’esperen, aviat, els nous treballs de The Gramophone Allstars, Xarim Aresté, L’Hereu Escampa, Joana Serrat, Núria Graham, The Zephyr Bones, Vàlius, Las Ruinas i Germà Aire.