El malson d'Anglaterra

Quaranta anys després de l’explosió del punk, costa pensar en un altre moviment juvenil que hagi sacsejat amb tanta força el model social imperant. El punk va durar poc, perquè en el seu mateix ADN duia escrita la seva pròpia destrucció, però la seva influència en mons com el de l’art, la música i la moda és encara avui incommensurable. De manera que potser no va fracassar tant com pensem i, a més de popularitzar el do it yourself (fes-ho tu mateix, perquè ningú no ho farà per tu), va inocular el verí de la ràbia contra l’ordre establert com a motor o un element més de moltes de les expressions artístiques i juvenils que s’han donat i es continuen donant des d’aleshores. L’escriptor Jon Savage, que serà al festival Primera Persona del CCCB el 13 de maig per parlar-ne, és una de les principals eminències sobre el tema. El seu llibre England’s dreaming. Los Sex Pistols y el punk rock, rescatat l’any passat per Reservoir Books, és considerat la Bíblia del punk, juntament amb Rastros de carmín. Una historia secreta del siglo XX, l’altra obra de referència sobre el moviment, de Greil Marcus.