El teu futur grup favorit toca al Primavera Club

El teu futur grup favorit podria tocar aquests dies per primera vegada a Barcelona, ¿hi seràs o deixaràs que t’ho expliquin? El Primavera Club és un festival que ha viscut diverses reconversions durant la seva història -fins i tot es va deixar de fer un any a Barcelona-, però en la seva última època ha optat per la descoberta de propostes emergents, mantenint així la seva viabilitat econòmica. Els caixets són assequibles i l’aparador mediàtic que ofereix, generós; una simbiosi profitosa per als organitzadors, els músics i el públic àvid de descobertes.

Mirem un moment al passat: el germà petit del Primavera Sound pot presumir d’haver fitxat uns quants artistes just abans de fer-se grans. Noms com els de Beach House (encara no havien publicat Teen dream, del 2010), Crystal Castles (només tenien uns singles ), El Guincho (abans de formar part del catàleg de Young Turks), Wavves, Eli Paperboy Reed, Manel (el mateix cap de setmana que editaven el seu primer disc), St. Vincent, Mac DeMarco (el seu concert a la Sala Monasterio és llegenda) i Glass Animals. I, més recentment, noms de culte tan diversos entre si com Empress Of, Roosevelt i Alvvays. I és que tot i caminar per territoris independents, el Primavera Club sempre s’ha acostat a la música de manera heterogènia. Cosa que també queda palesa en la seva nova edició, que es fa del 20 al 22 d’octubre a les dues sales de l’Apolo (la petita renovada i estrenada per a l’ocasió) i al Centre Cultural Albareda (espai reservat a concerts matinals gratuïts).

L’alineació la formen més de quaranta rookies, la majoria d’ells desconeguts pel gran públic i, atenció, per gran part dels melòmans llegits. Només cal passejar-se per Twitter aquests dies i buscar les piulades dels seguidors habituals del festival anunciant la seva sorpresa perquè no coneixen gairebé cap grup del cartell. En poques paraules, el que proposa el nou Primavera Club és el següent: tirar-se de ple i sense xarxa a la seva programació per trobar allò que dèiem al principi, el teu nou grup favorit.

Una quarantena de promeses donen per a un munt de recomanacions. Aquí mirarem d’endevinar-ne unes quantes. Divendres val la pena apuntar-se a la frescor pop amateur de les britàniques Girl Ray, el punk espasmòdic de Flat Worms (amb membres de The Babies, Thee Oh Sees i la banda de Ty Segall), els beats suats del duet DBFC (per a fans de Soulwax i dels Primal Scream ballables) i la fi de festa amb el DJ barceloní Marc Piñol. Dissabte hi haurà l’ indie rock jovial de Jorra i Gomorra (el nou fitxatge del segell mallorquí Bubota Discos), Amber Coffman (ex-Dirty Projectors) i el seu R&B sensible i sofisticat, l’electrònica de coloraines dels francesos The Pilotwings (uns Daft Punk de butxaca) i l’avantguarda negroide de Blanck Mass (projecte en solitari de Benjamin John Power, la meitat de Fuck Buttons). Finalment, diumenge arribaran els concerts al migdia de la pianista catalana Marina Herlop (apunteu aquest nom per al futur), els ritmes marcials de les brasileres RAKTA, els aparells i sintetitzadors analògics dels escocesos Happy Meals (hereus dels primers Kraftwerk), les torch songs d’Intana, i Superorganism, enigmàtica formació responsable d’una de les cançons de l’any, el hit enganxós Something for your M.I.N.D.