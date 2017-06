C. Tangana, el contracte més car del gremi

“He firmado el contrato más caro en España de to’ el gremio ”. Amb aquestes paraules, C. Tangana fardava d’haver fitxat per una multinacional i haver elevat la seva música de carrer a la categoria de mainstream. Pel conegut membre del col·lectiu Agorazein, es tracta d’un pas més en el seu ascens meteòric a la fama -ja és tot un ídol entre els més joves- i el seu primer single amb Sony Music, Mala mujer, amb tocs llatins, ho té tot per arrasar a YouTube, ràdios i discoteques. El més difícil és fer-ho sense perdre la personalitat, però Antón Álvarez Alfaro -aquest és el seu nom real- sembla preparat per aconseguir la quadratura del cercle amb el seu estil suau i romàntic emmirallat en el canadenc Drake: no és fàcil ser obertament comercial i que et posin la catifa vermella al Sónar, on actua dissabte. Punta de llança dels nous sons urbans i el que es comença a denominar nou pop, el madrileny està destinat a dinamitar la tendència dels últims decennis de música comercial espanyola, caracteritzada per l’absència de risc. Els duets amb Rosalía i les polèmiques amb Los Chikos del Maíz i Pablo Iglesias l’han dut fins aquí; ara veurem fins on arriba.