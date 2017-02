'Tot meu', avançament del segon disc de Miquel Vilella

La convicció en el poder del pop per canviar les coses. Amb aquesta premissa Miquel Vilella torna amb 'La línia màgica', el seu segon disc en solitari. El reusenc, conegut per ser el líder de The Mighty Fools, pren el títol d'aquesta nova referència de la mítica ruta del K2, segurament la més difícil del planeta i que va conquerir l'alpinista català Jordi Corominas l'any 2004.

Avui l'ARA Play estrena en exclusiva el primer avançament del nou disc, 'Tot meu', una cançó en què Vilella no s'allunya un centímetre del seu amor i facilitat per la melodia, i hi afegeix teclats altament ballables i arranjaments orquestrals en forma de trompeta. 'Tot meu' culmina amb una explosió d'èpica pop un romanç de vagó de tren entre la foscor dels túnels.

'La línia màgica' (METrecords, 2017), el segon elapé de Miquel Vilella, es publicarà aquest divendres, 10 de febrer.