The KT Fellowship - 'Before the dawn'

Si el doble disc en directe és un format zombi que es resisteix a morir, ¿què hauríem de dir, doncs, d’un triple en directe? Before the dawn és l’enregistrament catedralici de ¡155 minuts! dels concerts que el 2014 van retornar Kate Bush als escenaris després de 35 anys sense trepitjar-los. Tres àlbums en tres actes que no tindran versió en DVD/Blu-ray (tot i que el muntatge estètic era una part fonamental de la proposta) que s’atribueixen a The KT Fellowship, per reconèixer els mèrits de tots els implicats en aquesta resurrecció escènica. El repertori d’aquests concerts pot semblar gasiu en hits acontentaplatees (¿de veritat no va fer Wuthering heights?), però és molt generós en fites interpretatives. Kate Bush, com Gardel, cada vegada canta millor. Són tants els artistes posteriors (no només femenins) que s’han inspirat en ella que ara, escoltant aquest repertori en viu, sembla com si una sacerdotessa estigues llegint pàgines de les sagrades escriptures del pop fantasiós i sobrenatural escrites per ella mateixa.