Al productor i DJ de Barcelona Oriol Riverola, que ha firmat els seus treballs com a d.a.r.y.l o com a John Talabot, li agrada més crear en companyia que en solitari. Al seu LP de debut, ƒin (2012), ja comptava amb les veus de Pional, amb el qual ja ha gravat dos discos com a Lost Scripts. A més, també tenim el seu projecte Quentin al costat de Marc Piñol; The Requesters, amb Alex Ferrer; Tempel Rytmik, al costat d'Alexander Berg, o Talaboman, amb el suec Axel Boman. Després de només un dotze polzades el 2014 com a Talaboman, The night land es converteix en el segon disc llarg de Riverola, cinc anys després del seu primer LP com a John Talabot. És un treball que continua amb la tradició house minimalista de Talabot, però s'acosta al so tribal llatí de productors com Mauricio Rebolledo. Tan poc ballable com ƒin, el disc de Talabot i Boman conté temes molt selvàtics com Samsa, Six million ways o l'àcid The ghosts hood; encara que, sincerament, es troba a faltar el toc Talabot dels primers maxis. Evolució.