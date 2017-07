La Sud-àfrica inquietant

El festival Cruïlla sempre ha sigut un exemple d’eclecticisme i aquest any posa en un mateix cartell noms tan dispars com Pet Shop Boys i Ryan Adams, o Jamiroquai i Ani DiFranco. Hi ha un grup, però, que destaca per inclassificable: Die Antwoord. Procedents de Ciutat del Cap, Sud-àfrica, Ninja i Yo-Landi formen un duo de rap i música rave que no us deixarà indiferents. Amb una proposta visual i sonora provocativa i estrident, Die Antwoord defensen la cultura zef del seu país, que ve a ser una versió del white trash dels EUA o de l’univers de cotxes tunejats de la Juani de Bigas Luna. Els seus directes són una descàrrega d’adrenalina i un bombardeig d’imatges d’humor bèstia com els ja característics ninos ejaculadors, tot en una mena de món postapocalíptic que recorda el de Mad Max i que fa pensar en una rave de zombis al desert dels Monegres. Die Antwoord ja han estat al Sónar un parell de vegades, però segur que encara sorprendran a més d’un. El seu últim treball convencional és Mount Ninji and da nice time kid (2016), però també acaben de publicar un disc instrumental en dues parts: Made by God I i Made by God II (2017).