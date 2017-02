Sergi Egea: “Quan ens entestem a fer que els projectes durin per sempre ens equivoquem”

REW

Sergi Egea és un d’aquests fanàtics de la música a qui mai li va passar pel cap aprendre a tocar cap instrument. “A mi el que em molava era anar a veure els amics com assajaven. I, potser pel meu caràcter reservat, sempre em preguntaven què em semblaven les cançons. Més tard vaig descobrir que això també ho feien els mànagers!” Al Festus de Torelló –el seu poble– va començar a programar. I ja no ha deixat mai de fer-ho, digue’n Famèlic, Festival Hoteler, Heliogàbal...

“Quan vaig marxar a Barcelona a fer un grau de producció audiovisual, no pensava que la música pogués ser una professió”, confessa. Però treballant a la discogràfica Aloud Music va descobrir que sí. “Un dia te n’adones que formes part d’un cercle de professionals”. I un dia Famèlic també es va convertir en discogràfica. “Aquest any traurem el segon LP de L’Hereu Escampa i de Germà Aire i el primer de Heather. No ens guiem per cap estil, només el que ens agrada als tres socis”.

“Amb el temps hem vist que el que ens motiva és treure la música dels nostres amics. Suposem que quan ells deixin de fer-ne, s’acabarà el segell. Quan ens entestem a fer que els projectes durin per sempre ens equivoquem”, afirma en Sergi convençut. I més ara que acaba de deslligar-se de l’Heliogàbal per crear L’Afluent, una cooperativa que comparteix amb Artur Estrada i Miquel Cabal. Ja porten la programació de la sala BeGood, la producció del festival Ronda (2-5 de febrer) i, des de la Fabra i Coats, prometen moltes tardes de glòria. ‟Serà tot un repte”.