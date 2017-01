Run the Jewels – 'Run the Jewels 3'

Fa temps que el hip-hop més multitudinari dels dos mil va abandonar el hardcore per acostar-se a altres latituds més amables i properes a l’R&B i al pop. Això no és gens dolent, per descomptat, però alguns trobem a faltar aquella època en què els sons del gueto eren un sonor cop de puny a la taula de protesta i revolució cultural. Per aquest motiu, la crítica i part del públic celebren com una victòria cada nou treball que El-P (Company Flow) i Killer Mike (Dungeon Family) graven sota el nom de Run the Jewels. Rap dur, sense hits, irat i sense buscar el copet a l'esquena, com als anys 80 i part dels 90. Però això no significa que estiguem davant un producte vintage, El-P sempre ha creat unes bases directes, sí, però futuristes, sense gaires floritures, seques i repletes de baixos punxants. Amb el seu tercer treball, Run the Jewels abandonen els seus temes més fumats per aprofundir encara més en la ràbia ciutadana davant les injustícies, encara que no han deixat aquest horrorcore grotesc i divertit a què ens van acostumar en els seus dos treballs anteriors. Cada nou disc els fa més i més grans.