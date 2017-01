Rumer - 'This girl's in love: A Bacharach and David songbook'

Sembla mentida que en un món globalitzat com el nostre encara existeixin artistes de talent contrastat que no transcendeixin més enllà del seu país. Aquest és el cas de Sarah Joyce, AKA Rumer, una estrella al Regne Unit i gairebé una desconeguda fora: l’equivalent a Amy Winehouse dins del soul blanc actual i una de les intèrprets de soft pop més superdotades de l’actualitat. I és que la cantant anglesa d’origen pakistanès dialoga amb els llegats de Dusty Springfield i Karen Carpenter per oferir-ne la seva pròpia versió, cosa que podem aplicar al seu quart disc d’estudi, on repassa i fa seves un bon grapat de cançons originals de Burt Bacharach i Hal David amb l’ajuda de Rob Shirakbari (marit de Joyce) als arranjaments i producció. La fórmula de Rumer és simple, té una veu prodigiosa i ha viscut una vida difícil, un background personal que fa servir per dotar d’emoció i veritat clàssics com (They long to be) Close to you, Land of make believe o Balance of nature.