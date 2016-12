El rebot de la percussió, el baix profund, el contratemps que no descansa, la guitarra amb wah-wah i l’orgue juganer, però també el do per a la melodia enganxosa, fins i tot el deix arrossegat i l’accent jamaicà i, de tant en tant, algun mot en patuès. Si no sabéssim que és càntabre -ara establert a França- pensaríem que Marcus I és algun cantant desconegut de l’escola de Bob Marley i que el seu primer treball, Inner calling (2016), es va gravar als anys 70. Però no, aquest músic enamorat del roots reggae va néixer a Santander, després va formar part dels Tasty Grooves i ara ha iniciat una carrera en solitari acompanyat per la Tucxone Army, una banda consagrada a reivindicar la cultura roots jamaicana. Entre els seus referents, no només Marley i els Wailers: també Horace Andy, Johnny Clarke, Max Romeo, Little Roy, Fred Locks, Burning Spear... Marcus I coneix bé les fonts i a més és un magnífic compositor, de fet, es dedica a escriure cançons per als cantants que graven per a Tucxone Records, un segell madrileny que estima la música negra i la màgia de les gravacions analògiques dels anys 60 i 70, ja siguin de soul, reggae o afro.