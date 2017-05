Persecució en l’Espanya del s. XXI

El raper mallorquí Josep Miquel Arenas, àlies Valtònyc, s’ha convertit en un símbol de la lluita per la llibertat d’expressió. El de sa Pobla ha sigut condemnat a tres anys i mig de presó per les lletres de les seves cançons; allà on els altres hi veuen metàfores, el jutge hi veu injúries a la Corona, un delicte d’amenaces i enaltiment del terrorisme i humiliació a les víctimes. I no és un cas aïllat en l’Espanya del segle XXI. És per això que diversos músics i entitats han decidit dir prou i aixecar la veu organitzant el concert gratuït #NoCallarem. Serà aquest diumenge, 21 de maig, al Parc Gran Sol de Badalona, on de les onze del matí fins a les deu de la nit actuaran grups i artistes com Txarango, Albert Pla, Mishima, Fermin Muguruza, Seward, Che Sudaka, Za!, Maria Arnal i Marcel Bagés... Una gran mobilització que pretén cridar l’atenció sobre la persecució que estan patint determinats artistes, tuitaires, humoristes, etc., però que també vol recaptar fons per ajudar-los a fer front a les despeses judicials a través del compte obert a la plataforma Goteo