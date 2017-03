Pavvla, travessar l'Atlàntic

Paula Jornet acaba de tornar d'Austin, Texas, on ha actuat al festival South by Southwest (SXSW), probablement l'aparador més gran del món pel que fa a grups i solistes emergents. Han sigut cinc concerts a l'altra banda de l'Atlàntic, una gran experiència tenint en compte que, als seus vint anys, era la primera vegada que trepitjava terres americanes. No era el primer cop, però, que sortia de casa per fer música: ja va estar un any a Brighton estudiant songwriting al British and Irish Modern Music Institute. Allà va repassar teoria, va aprendre producció i es va adonar que, malgrat que no és gens dolent compondre des de la intuïció, podia ser molt més analítica i descobrir que “tot té un perquè”. El que la va fer tornar va ser la possibilitat de gravar el seu primer disc, Creatures (2016), una delicada col·lecció de cançons d'indie folk amb tints electrònics que, sota el nom de Pavvla (pronunciat Paula), presentarà al festival Strenes de Girona aquest dissabte, 1 d'abril, i també a la festa del Play del 4 de maig al CAT. Això sí, no li pregunteu pel seu paper a La Riera, perquè no vol barrejar dues facetes que, assegura, “no tenen res en comú”.