Obrer de l'antifolk

Si busquéssim la figura local que representés millor l'entusiasme i la passió per la música, no en trobaríem cap de més adequada que Maurici Ribera. Darrere una aparença indissimuladament nerd -sembla un informàtic de The IT crowd- s'hi amaga un músic inquiet, hiperactiu i incorruptible defensor del fes-t'ho tu mateix. Pare de l'antifolk nostrat, The Missing Leech (alter ego de Ribera) és un artista preocupat per mostrar el seu art, expressar i emocionar per davant de qualsevol motivació econòmica: el que importa és tocar, tocar i tocar. I fer bones cançons, esclar. El Maurici és d'aquelles persones que mai apareixen anunciades amb grans llums de neó, ni surten als telenotícies, però ha fet gires pels cinc continents acompanyat de la seva guitarra acústica. De Nova York (participant en el festival d'antifolk del Sidewalk Cafe) al Japó, de Sud-àfrica a Nova Zelanda, on va acompanyar un dels seus herois, l'històric Chris Knox (membre dels seminals -i imprescindibles- Toy Love i Tall Dwarfs). Aquest dissabte 28 de gener celebra els seus deu anys de carrera a La [2] de l'Apolo amb molts dels amics que l'han acompanyat en el camí (vàlius, Anímic, Les Sueques, Esperit!). The Missing Leech mereix una bona festa i molt més.

+ Detalls 10 anys de The Missing Leech Dissabte 28 de gener Sala Apolo