Novena Ronda, cartell complet

Puntual amb el començament d'any, l'associació cultural Heliogàbal presenta la novena edició del Ronda, el festival que cada trimestre organitza l'icònic bar gracienc a diverses sales de la ciutat, i del qual el 'Play' és mitjà oficial. Aquesta nova tongada de concerts se celebrarà entre dijous 2 i diumenge 5 de febrer i té com a plat estrella l'actuació de Cass McCombs, un artista acostumat als focus dels millors festivals del món i que aquest cop promet la màxima intimitat a l'escenari del Centre Artesà Tradicionàrius. El californià, acompanyat de la seva banda, presentarà el seu últim disc, Mangy love, on segueix explorant les arrels del folk oníric amb tocs d'americana.

A banda del cantautor nord-americà, dues bandes més vindran de fora dels Països Catalans per apropar les seves propostes al Ronda: Fajardo, el cantautor canari que encetarà el cicle amb un concert a l'Heliogàbal (amb un aforament molt reduït) i els madrilenys Melange, amb la seva psicodèlia virtuosa i l'etiqueta de ser un dels grups més destacats de l'escena estatal el 2016. Acompanyaran Melange a l'escenari del Begood els Matagalls, el punt de trobada de músics de Zeidun, els Surfin Sirles, Joan Colomo o FP i la seva indeterminada mescla de punk i folk.

Finalment, l'aparició sonada de l'espectacle Festa de balls per salvar el món, on de la unió de Miguel Ángel Blanca (Manos de Topo) amb els músics Edu Pou (Za!), Sara Fontán i Joan Colomo i els actors Jordi Vilches i la María García Vera en surt un adrenalític espai de suor, interacció, música en directe i balls que pretenen salvaguardar el planeta. Entrades ja disponibles