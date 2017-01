Mr. Auto-tune

Lambchop ha passat amb la guitarra elèctrica, els sintetitzadors, els ordinadors... Cada cert temps, quan es popularitza un nou instrument, hi ha gent que reacciona com si el piano hagués existit tota la vida. Ara toca dir que l’Auto-tune és una merda i que els que l’utilitzen no saben cantar, ignorant que aquesta eina electrònica per corregir o modificar l’afinació de la veu s’ha convertit en un nou instrument amb grans possibilitats expressives (una altra cosa és que s’utilitzi millor o pitjor). Més sorprenent és l’ús d’aquest plug-in per part de Lambchop, un grup essencialment acústic i revestit de cert classicisme amb seu a Nashville. Després de 12 discos, el seu líder, Kurt Wagner, i els membres Ryan Norris i Scott Martin van decidir divertir-se amb la música electrònica publicant un disc sota el nom d’HeCTA (The diet, 2015), que sembla haver influït decisivament en el nou treball del grup (Flotus, 2016), tenyit d’una electrònica suau i amb tota mena d’efectes vocals subtils que inclouen el Vocoder i l’Auto-tune. El resultat és una meravella que es podrà tastar en directe al Guitar BCN, dilluns, 23 de gener, a la sala Barts.