Miqui Puig, Renaldo & Clara i Pavvla, a la festa del 'Play'

Miqui Puig, Renaldo & Clara i Pavvla protagonitzen el triple cartell de la festa d'aniversari del Play, que es farà dijous 4 de maig al Centre Artesà Tradicionàrius (CAT). Amb aquest concert volem celebrar amb els lectors i col·laboradors que fa un any que vam revolucionar el disseny i els continguts del suplement cultural dels divendres de l'ARA, una renovació total que ha tingut la seva traducció també en l'apartat online, amb una nova web optimitzada per a mòbils i tauletes i més presència a les xarxes socials.

Però el 'Play' no vol quedar-se només en un pla virtual i sota el seu lema de cultura expandida també pretén generar activitats i punts de trobada com aquesta festa concert amb tres grups de casa nostra que ens agraden molt i que, a més, tenen un treball recent per presentar.

Miqui Puig estrenarà al CAT el seu disc Escuela de capataces, que l'excantant de Los Sencillos ha gravat recentment amb el seu grup ACP (que es pot llegir com a Agrupació Cicloturista Puig o Associazione Ciclistica Popolare). El cantant de l'Ametlla del Vallès torna a la primera línia musical després de gairebé una dècada del seu anterior treball, Impar (2008), un temps en què no ha parat de fer coses a la tele, a la ràdio o com a discjòquei. Els que vingueu a la festa del Play sereu dels primers a descobrir com sonen en directe tornades tan memorables com Los Módena o El chico que gritaba acid.

Una altra magnífica artesana del pop és Clara Viñals de Renaldo & Clara, autora, segons Joan Miquel Oliver, “d'una de les cançons més ben escrites mai en català”: Gira-sols. Si com ell també us vau deixar seduir pel debut de Renaldo & Clara Fruits del teu bosc (2014), no podeu deixar de descobrir les cançons d'Els afores (2017), el nou treball del grup de la cantant i compositora de Lleida, que també podreu degustar en directe a la festa del Play.

A més, la nit servirà perquè molts descobreixin la faceta musical de la jove actriu Paula Jornet. Amb el sobrenom de Pavvla (pronunciat Paula), la també cantant i compositora va debutar a finals de l'any passat amb Creatures, un delicat disc de folk somiador banyat en electrònica creat després de passar un any estudiant escriptura de cançons al British and Irish Modern Music Institute (BIMM) de Brighton. Tancarem la festa els Play DJs, amb una selecció de la música que més ens fa vibrar a la redacció.

+ Detalls FestPlay: Miqui Puig + Renaldo & Clara + Pavvla Centre Artesà Tradicionàrius (CAT) 4 de maig

Venda exclusiva per a subscriptors fins diumenge 19 de març, a partir de dilluns 20 obert a tothom