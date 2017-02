Migos - 'Culture'

Donald Glover els ha definit com els Beatles de la seva generació. T-Shirt i, especialment, Bad and boujee, no tenen rival ara per ara en el top de cançons més exitoses, corejades i repetides als Estats Units. El seu estil, amb poc més de cinc anys de recorregut, ja és referència, model i font d’inspiració per a rapers de nova i no tan nova fornada. I el seu segon disc oficial, Culture, tot just publicat fa uns dies, la prova de foc que tots estàvem esperant per consolidar expectatives o amplificar reticències, és una incansable piconadora de hits, produccions d’impressió i un llenguatge propi en permanent fase de reinvenció. La confirmació que el trio d’Atlanta Migos és la banda més fascinant del hip-hop nord-americà del moment: amb un so gens convencional però irresistible, magnètic, i un flow que trenca del tot amb el cànon establert i recondueix temàtiques mil cops tractades al gènere, Culture injecta creativitat, oxigen i visió al trap del moment. El 2017 ja és seu.