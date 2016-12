El tercer llarg del productor i DJ alemany Michael Mayer podria recordar aquella màxima que s'ensenya als nens a l’escola de “Tu sol no pots, amb amics sí”. Un dels amos del segell Kompakt ha decidit fabricar un disc de col·laboracions, un nou treball en què compon tracks amb amics com Gui Boratto, Roman Flügel, els germans Voigt (Reinhard i Wolfgang, el conegut autor alemany que signa emocionants LP d'ambient electrònic com a Gas), Hauschka, Kölsch o Andrew Thomas, i coneguts de les pistes de ball com Miss Kittin, Agoria, Joe Goddard (de Hot Chip) o Prins Thomas. Són dotze cançons pensades directament per al seu consum en clubs, en les quals Mayer mai és el protagonista, i cada una és una comunió de diversos estils. Això provoca que algunes peces quedin apagades davant d'altres composicions brillants: com el minimalisme house de State of the nation al costat de Gui Boratto, el techno-pop emocionant de For you amb Joe Goddard o la disco-èpica de Disco dancers amb Jörg Burger i els germans Voigt.