Mica Levi - 'Jackie'

Mica Levi és una petita deessa de l’underground britànic que, tant en solitari com al capdavant de Micachu and The Shapes, ofereix discos excel·lents que eviten les convencions: música experimental que barreja beats amb instrumentació clàssica. Fa tres anys, Levi va trobar un nou àmbit per expressar-se: el cinema. Jonathan Glazer la va fitxar per compondre la inquietant partitura del film de terror i ciència-ficció Under the skin, i l’anglesa la va fer seva. Esperonada per la bona experiència, ara s’atreveix amb una segona pel·lícula en una aproximació clàssica però igual de personal i suggeridora. La banda sonora de Jackie, la cinta sobre la viuda de John F. Kennedy i els dies angoixants que va viure després del magnicidi, aposta per una secció de cordes preeminent i per l’ús dels metalls i els teclats per mostrar l’ansietat de la protagonista. Temes com Lee Harvey Oswald o Walk to the Capitol no només capten a la perfecció el to tenebrós de la història, sinó que també tenen vida pròpia fora de la pantalla