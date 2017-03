Matthew Dear - 'DJ-Kicks'

El texà Matthew Dear és una de les figures més importants de la música electrònica de ball del segle XXI gràcies als seus complexos treballs a mig camí entre el techno experimental, el pop i la diversió disco-house. Un artista imparable que també podem redescobrir amb els seus discos com a Audion, False o Jabberjaw. Encara que ja havia enregistrat recopilatoris de DJ mix com a Audion -Fabric 27 (2006)- i l'interessant Body language (2008), aquest DJ-Kicks ens presenta l'últim Matthew Dear als plats, un discjòquei mutant i juganer a qui li agrada descobrir-nos coses i sons, a mig camí entre el techno i l’àcid més funky. Rescatant molt material propi, però també punxant hits de gent com Kreon, Doc Daneeka, ItaloJohnson, Alex & Digby (l'intens i vuitanter Harmonitalk de Gary Sloan & Cloni), Dear ens lliura un DJ mix directament fabricat per ballar, encara que comenci amb un tema neoclàssic de Nils Frahm. El tram final amb tres temes d'Audion seguits és dels que deixen la pista de ball tremolant i xopa de suor.