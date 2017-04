Màfia, drogues i 'swag'

Corren nous temps per als abanderats del trap nacional. El trio de frontmen que encapçalaven Pxxr Gvng reneix amb un nom de ressonàncies religioses però de clar esperit pagà. Dels mil i un projectes on encara militen (en solitari o acompanyats, el seu arbre genealògic de referències és una bogeria), el que es presenta amb l’explícit Pxxrificación és el més embogit i rabiós. Un EP de sis cançons amb bases dels nord-americans 808 Mafia on es reivindiquen com els pares de l’estil en terres espanyoles. Ara bé, això del trap encara és un misteri per a molts. Segons Khaled, “el trap és el trap i va més enllà de la música”. “La gent no ho acaba d’entendre. És 50% música i 50% actitud. El trap surt de tot el que és fotut de la vida real: de la runa, dels guetos, del tripijoc, de les drogues... Emergeix d’aquesta merda. No es tracta d’un gènere musical que doni un missatge concret, o res semblant. El trap, en definitiva, és el carrer”.



Pxxr Gvng ahir i Los Santos avui són la resposta moderna a l’impacte que als anys setanta van suposar Los Chichos (que han col·laborat amb la formació de Yung Beef i companyia) i Los Chunguitos. De fet, recuperen la incorrecció política i la fascinació per la vida de barriada i fora de la llei d’aquests dos grups. I també unes lletres que un sector de la societat troba misògines. “La gent té por a allò que és nou, o que no sap com funciona. Facis el que facis sempre et diran coses”, comenta Khaled sobre aquestes acusacions. I continua: “Temps al temps, quan el públic ens conegui s’adonarà que no és així. El que passa és que senten la paraula puta en una de les nostres cançons i es posen les mans al cap. Tenen prejudicis i són tancats de ment. No entenen el que volem dir. Al carrer hi ha un vocabulari diferent. A mi a vegades em diuen moro i no sento que em faltin al respecte”.

Sobre l’última polèmica que ha envoltat el grup, l'entrada a presó del seu antic productor Steve Lean, encara no hi ha hagut cap comunicat oficial i l’integrant de Los Santos es pronuncia amb cautela. “Aprofito l'ocasió per dir #freestevelean i desitjo que estigui amb nosaltres com més aviat millor. Estem movent fils perquè tot se solucioni, i les poques coses que sabem de la situació no les volem comentar per respecte a ell i a la seva família. Dit això, en un mes podria estar amb nosaltres”. De moment, Los Santos presenten avui 7 d'abril Pxxrificación a la Sala Apolo.