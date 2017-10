L’ídol del nou pop urbà es diu C. Tangana

“No vale decir que C. Tangana es una lacra para la sociedad y después perrear «Mala mujer» hasta que parta el piso ”, diu Antón Álvarez a les notes del clip Inditex, del seu nou disc, Ídolo (2017). És fàcil quedar-se encallat entre criticar el contrato más caro de to’l gremio amb Sony Music Spain i sucumbir a hits com Espabilao.

Ídolo és menys excessiu en el seu plantejament sonor que en el desplegament de màrqueting, una de les campanyes més fortes que s’han fet mai per un artista espanyol. Hem vist lones gegants penjant a la Gran Via de Madrid amb un Puchito -com també es coneix Álvarez- vestit de Loewe en un bodegó postmodern. Ídolo no es pot fer encabir sota l’etiqueta trap, perquè coqueteja amb tessitures pop a talls com De pie, però també amb una actitud llatina que amara de sexualitat bona part dels seus temes i amb la mirada posada en les balades nord-americanes dels Justin Timberlakes i Frank Oceans del moment, amb frases mig en vers i bases electròniques del R&B com Intoxicao.

De fet, C. Tangana ha confessat que no només utilitza l’etiqueta pop per colar-se així a les llistes de Spotify i als festivals indie, sinó perquè la seva manera de compondre -repetint tornades, amb intros no gaire extenses- pertany a aquest gènere. La diferència rau en la predilecció per sons més urbans. I en l’Auto-tune, esclar!

La reivindicació de la seva figura i les seves proeses, la sexualitat, la festa i el galleig conformen l’espina dorsal d’ Ídolo, que aposta per mitjos temps i el lluïment de les lletres, demostrant que C. Tangana no té un pèl de tonto. Un artista còmode entre gèneres, amb control de la seva carrera i capaç de donar la volta a les crítiques -com les sorgides després de declarar-se transexual a una entrevista a la SER per evitar un debat sobre gènere- i presentar un single com Pop ur pussy just a temps per la festa de l’Orgull a Madrid.