Khatia Buniatishvili - 'Rachmaninoff. Piano concertos núm. 2 i 3'

Els pianistes arriben als quatre concerts de Serguei Rakhmàninov quan ja han assolit el domini absolut de l’instrument o quan l’arrogància els fa creure que ja estan preparats per conquerir el cim del repertori tardoromàntic. En qualsevol cas, mai han sigut un objectiu fàcil: exigeixen destresa i energia, afectació i claredat en el fraseig, per trobar l’equilibri gairebé impossible entre força i emoció. La pianista georgiana Khatia Buniatishvili és jove, té mans de seda amb dits de ferro i, havent demostrat bons resultats a les seves lectures de Chopin, Txaikovski o el Liszt menys laberíntic, ara vol anar més enllà amb una interpretació de força i rigor. La seva lectura de Rakhmàninov és elegant i airosa, de vegades fa fins i tot saltirons, però en conjunt es beneficia d’una mesura justa del vigor, que no sempre es tradueix en velocitat. Buniatishvili sap ser lírica en els adagios, i resol amb decisió els finals contundents. Ens recorda com tocava un altre exsoviètic mediàtic i amb carisma, Vladimir Ashkenazy: segurament hi ha enregistraments més brillants, però aquest és ideal per enamorar-se de Rakhmàninov per primera vegada.