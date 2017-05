Jarvis Cocker and Chilly Gonzales - 'Room 29'

Si bé no ha parat quiet aquests últims anys (col·laboracions amb altres artistes, activisme polític, editor de llibres), feia gairebé una dècada que Jarvis Cocker no entregava un disc en solitari. Un hiat que ara es trenca amb un projecte molt especial. I és que Room 29 és un treball dedicat a una de les habitacions més famoses del Chateau Marmont, una mítica residència de celebritats situada a Los Angeles amb un munt d’anècdotes curioses i llegendes negres darrere les parets (allà hi va morir de sobredosi John Belushi). Cocker, que va residir-hi una temporada, va recopilar històries reals de l’hotel amb l’ajuda del músic i pianista Chilly Gonzales per donar forma a un àlbum d’aires teatrals, fantasmagòric i intimista, en què la capacitat com a intèrpret del cantant britànic brilla com mai. Room 29 és un relat somiat sobre el tempus fugit i les il·lusions perdudes. Un regne mental on la decadència, l’humor, la malenconia i el vell Hollywood de Howard Hughes es donen la mà.