J Hus - 'Common sense'

Drake ens avisava de manera molt clara a More life: les noves veus del grime i de l’afro rap londinenc, protagonistes del seu disc, estan marcant la pauta musical del carrer aquest 2017. I l’esperat i anticipat debut del raper J Hus és la confirmació definitiva: bomba imparable d’afrobeat, dancehall, pop, UK garage i grime, Common sense és un explosiu manifest dels sons que estan regenerant des de dins l’escena anglesa. En sentit contrari a la visió més hardcore, fosca i extrema del grime, que ja havia esgotat tota la seva força i excitació després de la seva brutal irrupció a principis del 2000, J Hus busca la complicitat pop, la rítmica africana i la sensualitat jamaicana per donar un plus de vitalisme, sentit lúdic i positivisme a la seva proposta. I el resultat es tradueix en un dels discos més vius, infecciosos i contaminants de la temporada, exemple simbòlic i molt determinant de la petita revolució que està vivint l’escena urbana britànica del moment.