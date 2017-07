Haim, el grup de moda

Les fotos de les germanes Haim menjant gelats davant la Sagrada Família van córrer com la pólvora durant el Primavera Sound d’enguany: Este, Danielle i Alana eren a Barcelona per fer un concert sorpresa al festival. Allà van preestrenar algunes cançons de Something to tell you, que han acabat publicant aquest juliol, i per l’entusiasme del públic va quedar clar que aquest segon disc podia ser clau per a les californianes: el seu assalt a un públic majoritari ja és un fet. Però ¿com pot ser que el grup de moda faci cançons amb un so passat de moda? És obvi que referències com Fleetwood Mac, la Cindy Lauper de Time after time o Pat Benatar no estan a l’ordre del dia, però la centrifugadora de les tendències en la música pop gira tan ràpid que tot s’hi val si s’utilitza amb el criteri i el bon gust de les Haim. De fet, no només fan servir recursos del soft rock i l’AOR dels 70 i els 80, sinó que l’actualitzen amb influències de l’R&B contemporani i el resultat són cançons d’aquelles que sonaven abans a la ràdio i que parlaven de cors trencats amb tornades memorables. El pop de tota la vida, ben construït i adreçat a tots els públics, encara enamora.