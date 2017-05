Gorillaz - ‘Humanz’

Qui ens havia de dir als fans del pop britànic que, dinou anys després, Gorillaz, la banda virtual d’animació creada pel cantant Damon Albarn i el dibuixant Jamie Hewlett, continuaria publicant discos, mentre que Blur (el grup d’Albarn) desapareixia i tornaria a aparèixer pels festivals com una old hits band qualsevol. El cridaner cantant de Song 2 i el dibuixant de Tank Girl han publicat cinc discos i diversos recopilatoris disfressats com els personatges 2D Noodle, Murdoc i Russel Hobbs, i en els seus directes hi ha participat gent com Mick Jones i Paul Simonon (The Clash), Simon Tong (The Verve) o Mike Smith (Limp Bizkit). A Humanz brillen amb llum pròpia les col·laboracions de Grace Jones, a Charger, i de Benjamin Clementine, a Hallelujah money, i,al contrari que en els anteriors treballs de Gorillaz, el disc guanya en intensitat quan Damon Albarn es converteix en 2D i rebaixa el nivell de festa, com a Andromeda o a la preciosa Busted and blue, un dels temes més agredolços que han sorgit mai de la ploma de qui encara és una de les cares més reconegudes del britpop.