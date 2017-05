Giulia Valle Trio – ‘Live in San Francisco’

Potser per l’originalitat de la seva proposta, sovint difícil d’encasellar, Giulia Valle és un dels músics del nostre “jazz d’autor” amb més projecció internacional; tanta que ha enregistrat un CD en directe a San Francisco, el primer d’una formació —Marco Mezquida (piano), David Xirgu (bateria) i ella mateixa al contrabaix i composició— que també ha recalat al Blue Note novaiorquès i al Festival de Jazz de Mont-real. Seqüencial però també profundament melodiosa —i melangiosa—, torrencial però sense arribar al free, enigmàtica, evocativa, farcida de contrastos i de petits detalls, la música d’aquest trio es defineix pel tarannà inquiet de Valle. És una manera de fer que inclou la revisió de peces enregistrades en diferents èpoques —Break a loop, Lucy-Lú o Chacarrera búlgara— i composicions noves, com ara les majestuoses Opening i Capitán Courage. Live in San Francisco immortalitza un dels moments més dinàmics de l’univers frondós de la músic italocatalana. També testimonia la força aclaparadora d’un grup que es reinventa en cada sessió, gràcies a la qualitat indiscutible i a la complicitat dels membres que l’integren.